Футбол. Клубам чемпионата Украины разрешат проводить в Киеве матчи в присутствии зрителей

Киевские стадионы смогут принимать зрителей при 25% заполняемости

Из-за ослабления карантинных мер в Киеве клубы Украинской премьер-лиги смогут проводить тут матчи со зрителями. Об этом сообщил исполнительный директор чемпионата Евгений Дикий.

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По его словам, протоколы Министерства здравоохранения и Украинской ассоциации футбола предусматривают проведения матчей в городах желтой зоны.

Киевские стадионы смогут принимать зрителей при 25% заполняемости, а также соблюдении всех необходимых норм – при социальной дистанции и со средствами индивидуальной защиты.

В рамках пятого тура чемпионата Украины 13 октября в столице пройдут два матча: "Олимпик" – "Александрия" и "Динамо" – "Заря".

Пока неизвестно, будут ли команды играть с болельщиками на трибунах.

22 июля глава МОЗ Максим Степанов одобрил частичное заполнение стадионов болельщиками.

11 сентября МОЗ и УАФ одобрили возвращение футбольных фанатов на матчи международного уровня, в частности, сборной и еврокубков.

С 28 сентября начало действовать новое эпидемиологическое зонирование. Киев перешел в желтую зону.

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Станислав Стороженко

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