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Футбол. Клубам чемпионата Украины разрешат проводить в Киеве матчи в присутствии зрителей

29.09.2020, 10:38
Футбол. Клубам чемпионата Украины разрешат проводить в Киеве матчи в присутствии зрителей - Фото
Футбольные болельщики, фаера, дымовые шашки

Киевские стадионы смогут принимать зрителей при 25% заполняемости

Из-за ослабления карантинных мер в Киеве клубы Украинской премьер-лиги смогут проводить тут матчи со зрителями. Об этом сообщил исполнительный директор чемпионата Евгений Дикий. 

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По его словам, протоколы Министерства здравоохранения и Украинской ассоциации футбола предусматривают проведения матчей в городах желтой зоны. 

Киевские стадионы смогут принимать зрителей при 25% заполняемости, а также соблюдении всех необходимых норм – при социальной дистанции и со средствами индивидуальной защиты.

В рамках пятого тура чемпионата Украины 13 октября в столице пройдут два матча: "Олимпик" – "Александрия" и "Динамо" – "Заря".

Пока неизвестно, будут ли команды играть с болельщиками на трибунах. 

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Станислав Стороженко
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