Футбол, Лига Европы. Где и когда смотреть матчи клубов из Украины

Кубок Лиги Европы (фото - ЕРА)

Сегодня, 8 августа, украинские футбольные клубы "Мариуполь" и "Заря" сыграют первые поединки в третьем квалификационном раунде отбора к Лиге Европы.

"ФК Мариуполь" в домашнем матче примет одного из лидеров чемпионата Нидерландов – алкмаарский "АЗ". Матч пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало поединка – в 20:00. Прямую трансляцию игры покажет телеканал Футбол 1.

Луганская "Заря" сыграет в столице Болгарии Софии против местного "ЦСКА". Матч начнется в 20:30 на стадионе "Болгарска армия". Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале УНИАН.





"Заря" уже прошла один квалификационный раунд, дважды обыграв черногорскую Будучность со счетом 3:1 и 1:0.

"ФК Мариуполь" принимает домашние матчи в еврокубках на одесском стадионе "Черноморец" по трем причинам: а) стадион "Металлург" в Мариуполе не соответствует требованиям УЕФА - не установлены турникеты, б) еврочиновников беспокоит близость города к линии фронта, в) в городе нет действующего международного аэропорта, до ближайшего в Запорожье - 450 км по автодорогам.

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