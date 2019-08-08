Футбол, Лига Европы. Где и когда смотреть матчи клубов из Украины

Сегодня, 8 августа, украинские футбольные клубы "Мариуполь" и "Заря" сыграют первые поединки в третьем квалификационном раунде отбора к Лиге Европы.
"ФК Мариуполь" в домашнем матче примет одного из лидеров чемпионата Нидерландов – алкмаарский "АЗ". Матч пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало поединка – в 20:00. Прямую трансляцию игры покажет телеканал Футбол 1.
Луганская "Заря" сыграет в столице Болгарии Софии против местного "ЦСКА". Матч начнется в 20:30 на стадионе "Болгарска армия". Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале УНИАН.
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