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15.06.2019, 12:39

Футбол. Матч Украина-Корея U20: сегодня определится чемпион

Футбол. Матч Украина-Корея U20: сегодня определится чемпион - Фото
Фото: pixabay.com

Игра начнется в 19:00 по Киеву

Сегодня состоится финальный матч юнашеского чемпионата мира (игроки до 20 лет) по футболу 2019. В финале сыграют команды Украины и Республики Корея.

Игра пройдет в польском Лодзи. Начнется она в 19:00 по киевскому времени.

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч на телеканалах UA:Первый и UA:Спорт.

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13 июня стало известно, что матч-открытие нового футбольного сезона - Суперкубок Украины состоится в Одессе

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Теги: U20, футбол
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