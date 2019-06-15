Футбол. Матч Украина-Корея U20: сегодня определится чемпион

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Сегодня состоится финальный матч юнашеского чемпионата мира (игроки до 20 лет) по футболу 2019. В финале сыграют команды Украины и Республики Корея.

Игра пройдет в польском Лодзи. Начнется она в 19:00 по киевскому времени.

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч на телеканалах UA:Первый и UA:Спорт.

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13 июня стало известно, что матч-открытие нового футбольного сезона - Суперкубок Украины состоится в Одессе.

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