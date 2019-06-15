Футбол. Матч Украина-Корея U20: сегодня определится чемпион

Сегодня состоится финальный матч юнашеского чемпионата мира (игроки до 20 лет) по футболу 2019. В финале сыграют команды Украины и Республики Корея.
Игра пройдет в польском Лодзи. Начнется она в 19:00 по киевскому времени.
Болельщики в Украине смогут посмотреть матч на телеканалах UA:Первый и UA:Спорт.
Читайте также: Футбол. Украина поднялась в рейтинге ФИФА
13 июня стало известно, что матч-открытие нового футбольного сезона - Суперкубок Украины состоится в Одессе.
Читайте также: Стало известно имя имя нового тренера "Челси"