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13.06.2019, 18:46

Футбол. Названы дата и место проведения Суперкубка Украины

Футбол. Названы дата и место проведения Суперкубка Украины - Фото
Футбол (фото pixabay.com)

Матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля в Одессе

Матч-открытие нового футбольного сезона - Суперкубок Украины состоится в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги. 

Встреча футбольных клубов "Динамо" и "Шахтером" названчена на 28 июля.

Отмечается, что в этом году генеральным партнером матча стала компания Favorit Sport, поэтому официальное название поединка - Суперкубок Украины Favorit. О старте продаж билетов будет объявлено на следующей неделе.

Официальным мячом восьмой раз будет Select, сообщает УПЛ.

11 июня сообщалось, что португалец Паулу Фонсека покинул "Шахтер" и ушел в итальянскую "Рому". По данным СМИ, он заинтересован в переходе в итальянскую команду нескольких своих предыдущих подопечных.

12 июня"Шахтер" подписал контракт с новым тренером - португальцем Луишем Каштру.

Сегодня стало известно, что бывший игрок киевского "Динамо" Джеремейн Ленс подал в суд на бывший клуб. Причина иска - задолженность по заработной плате от клуба.

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Теги: футбол, одесса, УПЛ, динамо, фк шахтер
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