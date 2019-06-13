Футбол. Названы дата и место проведения Суперкубка Украины

Футбол (фото pixabay.com)

Матч-открытие нового футбольного сезона - Суперкубок Украины состоится в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги.

Встреча футбольных клубов "Динамо" и "Шахтером" названчена на 28 июля.

Отмечается, что в этом году генеральным партнером матча стала компания Favorit Sport, поэтому официальное название поединка - Суперкубок Украины Favorit. О старте продаж билетов будет объявлено на следующей неделе.

Официальным мячом восьмой раз будет Select, сообщает УПЛ.

11 июня сообщалось, что португалец Паулу Фонсека покинул "Шахтер" и ушел в итальянскую "Рому". По данным СМИ, он заинтересован в переходе в итальянскую команду нескольких своих предыдущих подопечных.

12 июня"Шахтер" подписал контракт с новым тренером - португальцем Луишем Каштру.

Сегодня стало известно, что бывший игрок киевского "Динамо" Джеремейн Ленс подал в суд на бывший клуб. Причина иска - задолженность по заработной плате от клуба.