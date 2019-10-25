Футбол. Объявлен состав сборной на ноябрьские матчи

Андрей Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко огласил список игроков, которые вызваны для подготовки и участии в двух ноябрьских матчах. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В список попали 25 футболистов. Они могут выйти на поле 14 ноября в товарищеском матче против Эстонии, который пройдет в Запорожье, либо же 17 ноября в Белграде - в заключительной игре отбора на Чемпионат Европы против Сербии. Свой заключительный сбор игроки начнут 11 ноября в Киеве.

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Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер", Донецк), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо", Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - "Шахтер", Донецк), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер", Донецк), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все - "Динамо", Киев), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер", Донецк).

Справка. 14 октября 2019 года сборная Украины в решающем матче группового этапа квалификации Евро-2020 обыграла сборную Португалии. Один из героев встречи и автор первого мяча Роман Яремчук заявил, что "Украина - это не Россия", а Шевченко назвал своих футболистов "настоящими львами".

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