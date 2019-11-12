Тайсон прокомментировал скандал с расизмом в матче с "Динамо"

Скриншот трансляции телеканала Футбол

Вингер "Шахтера" Тайсон сообщил, что хотел собрать вещи и вернуться в Бразилию после расистских оскорблений в матче против киевского "Динамо". Об этом он рассказал в комментарии Rádio Atlântida, передает Globo Esporte.

"После того, что случилось, первое, о чем я подумал – пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Однако это сложн, ведь Шахтер отказал Милану прошлым летом, который предлагал за меня 30 млн евро", - рассказал футболист.

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По словам Тайсона, руководство "Шахтера" не отпустит его сейчас на родину. Он планирует вернуться в Бразилию 15 декабря, но лишь в отпуск.

Справка. Тайсон выступает в Украине с 2010 года. Ранее он играл за харьковский "Металлист". Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.

Тайсон на 82 минуте матча из-за расистских кричалок ударил мячом по трибуне с фанами "Динамо" и показал болельщикам средний палец . Рефери Николай Балакин удалил футболиста. Он покидал поле в слезах. Также заплакал бразилец Дентиньо.

Поведение болельщиков "Динамо" будет расследовать полиция.

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