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28.03.2019, 21:25

Футбол. УЕФА назначил наказание "Шахтеру" за расизм болельщиков

Футбол. УЕФА назначил наказание "Шахтеру" за расизм болельщиков - Фото
Фото: EPA

Донецкий клуб обязали частично закрыть трибуны и оштрафовали

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Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) объявил о решении по делу о зажигании файеров и расистском поведении болельшиков "Шахтера" во время первого матча Лиги Европы УЕФА между донецким клубом и франкфуртским "Айнтрахтом" (2:2), сыгранного 14 февраля в Украине. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

CEDB за расистское поведение болельщиков решил обязать ФК "Шахтер" во время следующего соревновательного матча УЕФА, в котором украинский клуб выступит хозяином поля, закрыть 13 сектор северной трибуны за расистское поведение своих сторонников. На закрытом секторе руководство вутбольного клуба обязано вывесить баннер с надписью #EqualGame с логотипом УЕФА, который будет закрывать всю площадь этого сектора.

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За запуски фейерверков донецкий "Шахтер" оштрафован на 10 000 евро.

26 марта УЕФА отреагировал на жалобу футбольного клуба "Челси" на поведение болельщиков киевского "Динамо" во время ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Инспектор изучит доказательства проявления расизма среди фанатов. Лондонский клуб подал жалобу из-за оскорблений на почве расизма в адрес полузащитника Каллума Хадсона-Одои. Фаны киевского клуба якобы в его адрес имитировали крики обезьян.

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Теги: футбол, расизм, уефа, шахтер
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