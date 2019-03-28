Футбол. УЕФА назначил наказание "Шахтеру" за расизм болельщиков

Фото: EPA

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) объявил о решении по делу о зажигании файеров и расистском поведении болельшиков "Шахтера" во время первого матча Лиги Европы УЕФА между донецким клубом и франкфуртским "Айнтрахтом" (2:2), сыгранного 14 февраля в Украине. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

CEDB за расистское поведение болельщиков решил обязать ФК "Шахтер" во время следующего соревновательного матча УЕФА, в котором украинский клуб выступит хозяином поля, закрыть 13 сектор северной трибуны за расистское поведение своих сторонников. На закрытом секторе руководство вутбольного клуба обязано вывесить баннер с надписью #EqualGame с логотипом УЕФА, который будет закрывать всю площадь этого сектора.

Реклама

За запуски фейерверков донецкий "Шахтер" оштрафован на 10 000 евро.

26 марта УЕФА отреагировал на жалобу футбольного клуба "Челси" на поведение болельщиков киевского "Динамо" во время ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Инспектор изучит доказательства проявления расизма среди фанатов. Лондонский клуб подал жалобу из-за оскорблений на почве расизма в адрес полузащитника Каллума Хадсона-Одои. Фаны киевского клуба якобы в его адрес имитировали крики обезьян.