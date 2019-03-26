УЕФА проверит обвинения "Челси" против фанатов "Динамо"

Фото: Facebook УЕФА

УЕФА отреагировал на жалобу футбольного клуба "Челси" на поведение болельщиков киевского "Динамо" во время ответного матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Как сообщает пресс-служба УЕФА, инспектор изучит доказательства проявления расизма среди фанатов.

Ранее лондонский клуб подал жалобу из-за оскорблений на почве расизма в адрес полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

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Фаны киевского клуба якобы в его адрес имитировали крики обезьян.

"Динамо", в свою очередь, просмотрело видеозаписи с сектора, где по информации англичан, находились болельщики-нарушители, и на ней не "было обнаружено никаких признаков, подтверждающих факты каких-либо дискриминационных проявлений".

Против "Динамо" может быть открыто дисциплинарное дело, если УЕФА обнаружит основания для этого.

14 марта "Динамо" проиграло лондонскому "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5 и досрочно покинул турнир. Первая встреча на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "Челси".