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27.03.2019, 22:42

Футбол. УЕФА завел дисциплинарное дело по натурализации Мораеса

Футбол. УЕФА завел дисциплинарное дело по натурализации Мораеса - Фото
Фото: EPA

Протест подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга

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УЕФА завел дисциплинарное дело по ситуации с натурализацией Мораеса, отреагировав таким образом на запрос футбольных федераций Португалии и Люксембурга относительно участия Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Если незаконность участия Мораеса будет доказана, Украине могут засчитать технические поражения в матчах с Португалией) и Люксембургом, в которых он принимал участие.

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26 марта португальское издание Mais Futebol написало, что натурализация Мораеса была произведена не по установленным правилам ФИФА. А конкретно – претензия касалась несоблюдения пункта о постоянном проживании на территории Украины в течение пяти лет по достижении 18-летнего возраста.

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий ответил на это так: "Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была. Были соблюдены все позиции закона Украины "О гражданстве Украины". Жуниором Мораесом не было нарушено соответствующей нормы пребывания в стране, установленной ЗУ "О гражданстве" и налоговым кодексом. Второе. ФИФА, при определении достаточности срока постоянного проживания в стране, ссылается на национальное законодательство".

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Теги: футбол, Жуниор Мораес, уефа, евро-2020
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