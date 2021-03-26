Футбол. Украинская Премьер-лига вошла в топ-20 чемпионатов мира за 10-летие – IFFHS
26.03.2021, 09:50
ФК Динамо Киев (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Украинская Премьер-лига вошла в список из 20 лучших национальных чемпионатов в мире за последнее 10-летие. Соответствующий рейтинг опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
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УПЛ заняла 16 место. На соседнем 15-м – чемпионат Греции, на 17-м – Мексике.
В топ-5 вошли чемпионаты Испании, Англии, Бразилии, Италии и Германии. В целом в рейтинге доминируют европейские чемпионаты: в топ-20 входят сразу 14 лиг с этого континента.
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СПРАВКА. IFFHS была основана в 1984 году и занимается хроникой мирового футбола. Офис находится в швейцарском Цюрихе, где расположена и штаб-квартира мировой федерации футбола FIFA. В IFFHS представлены более 211 стран мира со всех континентов.
- В марте в 1/8 Лиги Европы "Динамо" дважды проиграло "Вильярреалу" – 0:2 дома и 2:0 на выезде. "Шахтер" в 1/8 ЛЕ два раза проиграл "Роме" – 3:0 на выезде и 1:2 дома.
- После этого Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов.
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