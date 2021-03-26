Футбол. Украинская Премьер-лига вошла в топ-20 чемпионатов мира за 10-летие – IFFHS

Украинская Премьер-лига вошла в список из 20 лучших национальных чемпионатов в мире за последнее 10-летие. Соответствующий рейтинг опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

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УПЛ заняла 16 место. На соседнем 15-м – чемпионат Греции, на 17-м – Мексике.

В топ-5 вошли чемпионаты Испании, Англии, Бразилии, Италии и Германии. В целом в рейтинге доминируют европейские чемпионаты: в топ-20 входят сразу 14 лиг с этого континента.

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СПРАВКА. IFFHS была основана в 1984 году и занимается хроникой мирового футбола. Офис находится в швейцарском Цюрихе, где расположена и штаб-квартира мировой федерации футбола FIFA. В IFFHS представлены более 211 стран мира со всех континентов.

Марк Сировой

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