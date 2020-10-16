Футбол. В "Ворскле" выявили вспышку COVID-19

Всего заразились коронавирусом семь человек

В футбольном клубе "Ворскла" (Полтава) зафиксировали вспышку COVID-19 у пяти игроков. Об этом сообщает местное издание Полтавщина-Спорт.

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По данным издания, речь идет о футболистах Игоре Пердуте, Ибрахиме Кане, Пап-Альюне Ндиайе, Павле Ребенок, Иване Пешич.

Положительный тест на COVID-19 также сдали главный тренер Юрий Максимов и его помощник Виктор Уляницкий. У них болезнь проходит без симптомов, сейчас находятся на самоизоляции.

Тренировочным процессом руководит тренер вратарей Сергей Долганский.

На матч с донецким "Олимпиком" команду может вывести он.

8 октября сообщалось, что по результатам повторного тестирования ФК "Шахтер" на COVID-19 у девятерых игроков и девятерых человек из персонала команды — положительный результат на коронавирус.

Арина Толина

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