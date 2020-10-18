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Футбол. Все игроки "Шахтера" прошли тестирование на COVID-19 перед матчем с "Реалом"

18.10.2020, 23:40
Футбол. Все игроки
ФК Шахтер (Фото: пресс-служба клуба)

Результаты – негативные

Игроки и персонал донецкого ФК "Шахтер" прошли тестирование на коронавирус перед матчем с мадридским "Реалом". Все результаты — отрицательные. Об этом сообщается в Twitter "Шахтера".

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Также негативные результаты теста у девятерых футболистов команды, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября.

Вадим Ребрина
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