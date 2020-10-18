Футбол. Все игроки "Шахтера" прошли тестирование на COVID-19 перед матчем с "Реалом"

Результаты – негативные

Игроки и персонал донецкого ФК "Шахтер" прошли тестирование на коронавирус перед матчем с мадридским "Реалом". Все результаты — отрицательные. Об этом сообщается в Twitter "Шахтера".

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Также негативные результаты теста у девятерых футболистов команды, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября.

4 октября, после матча с черниговской "Десной" в ФК "Шахтер" сообщили о положительных тестах на коронавирус двух принимавших участие во встрече игроков — Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

5 октября в лагере сборной отмечали, что четыре игрока "Шахтера", которые находятся на самоизоляции из-за вспышки COVID-19 в клубе, могут присоединиться к команде после того, как получат два негативных теста на коронавирус.

6 октября сообщалось, что первый тест дал негативный результат.

8 октября повторное тестирование показало коронавирус у девятерых игроков и девятерых человек из персонала команды.

Вадим Ребрина

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