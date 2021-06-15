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"Группа смерти". Сегодня на Евро-2020 сыграют Франция и Германия – где и когда смотреть

15.06.2021, 09:49
Германия - Франция, Евро-2016 (фото - ЕРА)

Сегодня в центральном мачте первого тура группового этапа Евро-2020 сыграют сборные Франции и Германии по футболу.

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Поединок пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене". Онлайн трансляцию матча можно будет посмотреть во вторник 15 июня в 22:00 на каналах Украина, Футбол 1 / 2 и платформе OLL.TV.

Франция – действующий чемпион мира по футболу. До нее этот титул носила Германия, которая победила на ЧМ в 2014 году. Обе команды являются одними из фаворитов Евро-2020.

Команды попали на Евро-2020 в "группу смерти" – группу F, куда также входят сборные Португалии (действующий чемпион Европы и победитель Лиги наций УЕФА) и Венгрии. Матч португальцев и венгров также состоится сегодня, его в 19:00 покажут каналы Футбол 1 / 2 и платформа OLL.TV.  

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Главный тренер Франции Дидье Дешам заявил в комментарии УЕФА, что матч с Германией – серьезная игра для начала турнира.

"Это большая игра для нас, но также и для немцев, потому что мы вместе входим в число ведущих европейских футбольных наций. Задача – быть эффективными в обеих штрафных площадках, потому что именно там будет решаться игра", – добавил он.

Главный тренер Германии Йоахим Лев сказал УЕФА, что чувствует приятное напряжение и предвкушает матч с "такой первоклассной командой как Франция".

"Я действительно подумал "наконец-то!", когда сел в автобус, чтобы приехать сюда. Я спокоен, расслаблен и думаю, что за последние 14 дней (подготовки к Евро-2020, – ред.) мы сделали то, что хотели", – добавил он.

Франция и Германия играли друг с другом уже 31 раз. На счету французов – 14 побед, немцев – девять, восемь раз команды играли вничью. На Евро-2016 Франция выбила Германию в полуфинале турнира (2:0).

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Марк Сировой
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