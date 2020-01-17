Иран не сможет принимать матчи международного уровня по футболу

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Иранские команды не смогут играть международные матчи у себя на родине. Соответствующее решение приняла Азиатская конфедерация футбола (AFC). Об этом сообщила Федерация футбола Исламской республики Иран, передает Радио Свобода.



Иранские футбольные чиновники не уточнили, связано ли это решение со сбитым близ Тегерана украинским самолетом.

Полуофициальное информационное агентство Mehr заявил со ссылкой на представителя иранской Федерации футбола, что страна полностью готова принять в себя различные команды, как это было раньше, с соблюдением гарантий безопасности.

В Федерации заявили о намерении встретиться с представителями Азиатской конфедерации футбола, чтобы выразить несогласие с решением.

Иран представлен четырьмя командами в Лиге чемпионов AFC.

В прошлом сезоне команды Саудовской Аравии не ездили в Иран, так как Иран и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения в 2016 году. Игры между командами Саудовской Аравии и Ирана проходили в Объединенных Арабских Эмиратах.

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