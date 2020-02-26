Коронавирус. Теннисные матчи Кубка Дэвиса в Японии пройдут без зрителей

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Теннисные матчи Кубка Дэвиса между командами Японии и Эквадора пройдут без зрителей по причине коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте Кубка Дэвиса.

Матчи состоятся 6-7 марта на корте Bourbon Beans Dome в городе Мики, как и было запланировано, но болельщики не смогут присутствовать. Игры будет транслироваться на японском канале Wowow. Зрителям, купившим билеты, вернут деньги.

Международная федерация тенниса приняла решение сыграть закрытый матч после консультаций с Японской теннисной ассоциацией, и по рекомендации Японского спортивного агентства и Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Nissan Motor Co. готовится к возможным сбоям в работе заводов, которая связана с дефицитом запчастей из Китая. Японский автопроизводитель закупает более 800 деталей у заводов, которые находятся в эпицентре вспышки коронавируса - Хубэй. И если заводы в китайской провинции не заработают после 21 февраля, нехватка комплектующих для автомобилей Nissan приведет к остановке производства.

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