Кража на Олимпиаде: у украинского борца Беленюка украли часы

Борец предположил, что это могли сделать уборщицы в олимпийском городке

Жан Беленюк (Фото: EPA/RITCHIE B. TONGO)

Во время Олимпийских игр-2024 в Париже обокрали украинского народного депутата от Слуги народа и борца греко-римского стиля Жана Беленюка. Об этом он рассказал у себя в Instagram.



Он рассказал – украли часы. По его словам, у некоторых его спортивных коллег украли деньги и личные вещи.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Беленюк предположил, что это могли сделать уборщицы в олимпийском городке, ближе к отъезду спортсменов, "чтобы не было времени на огласку".

Спортсмен добавил, что в Бразилии воровали на протяжении всех Игр, а "здесь немного осмотрительнее воры".

Фото: скриншот из Instagram Беленюка

На Олимпиаде в Рио-2016 Беленюк завоевал серебро, в Токио-2020 – золото, в Париже-2024 – бронзу. 8 августа спортсмен объявил о завершении карьеры.

Жан Беленюк (Фото: EPA/RITCHIE B. TONGO)

11 августа Украина завершила выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже. Последним страну представлял Мураз Мчедлидзе – ему не удалось завоевать бронзовую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.

26 июля 2024 состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Само событие длилось примерно четыре часа в условиях ливня. Так что гости и зрители наблюдали за открытием под зонтиками и в дождевиках. Посмотреть фоторепортаж церемонии открытия можно здесь.

Знаменосцами национальной сборной команды Украины на открытии Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Украину представляли на Играх 147 атлетов.

Читайте также: Eurosport "приписал" украинский Львов к России во время Олимпиады