Крадіжка на Олімпіаді: в українського борця Беленюка вкрали годинник

Борець припустив, що це могли зробити прибиральниці в олімпійському містечку

Жан Беленюк (Фото: EPA/RITCHIE B. TONGO)

Під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі обікрали українського народного депутата від Слуги народу та борця греко-римського стилю Жана Беленюка. Про це він розповів у себе в Instagram.



Він розповів – вкрали годинник. За його словами, у деяких його спортивних колег вкрали гроші та особисті речі.

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Беленюк припустив, що це могли зробити прибиральниці в олімпійському містечку, ближче до відʼїзду спортсменів, "щоб не було часу на розголос".

Спортсмен додав, що у Бразилії крали протягом усіх Ігор, а "тут трошки обачніші крадії".

Фото: скриншот з Instagram Беленюка

На Олімпіаді в Ріо-2016 Беленюк завоював срібло, у Токіо-2020 — золото, у Парижі-2024 — бронзу. 8 серпня спортсмен оголосив про завершення кар'єри.

Жан Беленюк (Фото: EPA/RITCHIE B. TONGO)

11 серпня Україна завершила виступи на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Останнім країну представляв Мураз Мчедлідзе – йому не вдалося здобути бронзову медаль у змаганнях з вільної боротьби у ваговій категорії до 97 кг.

26 липня 2024 року відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Сама подія тривала приблизно чотири години в умовах зливи. Відтак гості та глядачі спостерігали за відкриттям під парасольками і в дощовиках. Подивитися фоторепортаж з церемонії відкриття можна тут.

Прапороносцями національної збірної команди України на відкритті Ігор ХХХІІІ Олімпіади в Парижі стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Україну представляли на Іграх 147 атлетів.

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