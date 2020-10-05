"Кто-то точно потеряет очки". Ребров пояснил, почему не хочет играть против "Динамо"
05.10.2020, 13:07
Ребров Сергей Фото: dynamo.kiev.ua
По словам экс-тренера киевского клуба, "Ференцварош" будет серьезно готовиться к матчу
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что не хотел бы играть против своего бывшего клуба "Динамо" Киев. Он пояснил это тем, что не хочет, чтобы его "родная команда" и теперешний клуб теряли очки в группе Лиги чемпионов. Об этом он заявил в эфире программы "Великий футбол".
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Он заявил, что, не смотря на жребий, его команда будет серьезно готовиться к играм.
Экс-коуч киевского клуба также объяснил, что не мог бросить "Ференцварош", поскольку осознавал, что необходим команде и для него было важно закончить отборочный цикл.
Ребров считает, что поступил правильно, не вернувшись в Динамо в межсезонье, ведь и киевский клуб, и его нынешняя команда вышли в групповой этап ЛЧ.
- 1 октября киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих соперников в рамках группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Киевляне сыграют против "Ференцвароша", "Барселоны" и "Ювентуса". "Шахтер" попал в группу к "Реал Мадриду", "Интеру", менхегладбахской "Боруссии".
Читайте также: Футбол. Определен график игр "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии