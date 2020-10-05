"Кто-то точно потеряет очки". Ребров пояснил, почему не хочет играть против "Динамо"

По словам экс-тренера киевского клуба, "Ференцварош" будет серьезно готовиться к матчу

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров заявил, что не хотел бы играть против своего бывшего клуба "Динамо" Киев. Он пояснил это тем, что не хочет, чтобы его "родная команда" и теперешний клуб теряли очки в группе Лиги чемпионов. Об этом он заявил в эфире программы "Великий футбол".

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Он заявил, что, не смотря на жребий, его команда будет серьезно готовиться к играм.

Экс-коуч киевского клуба также объяснил, что не мог бросить "Ференцварош", поскольку осознавал, что необходим команде и для него было важно закончить отборочный цикл. Ребров считает, что поступил правильно, не вернувшись в Динамо в межсезонье, ведь и киевский клуб, и его нынешняя команда вышли в групповой этап ЛЧ.

1 октября киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих соперников в рамках группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Киевляне сыграют против "Ференцвароша", "Барселоны" и "Ювентуса". "Шахтер" попал в группу к "Реал Мадриду", "Интеру", менхегладбахской "Боруссии".

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Станислав Стороженко

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