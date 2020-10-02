Лига Европы УЕФА. Все итоги жеребьевки: список команд и даты матчей
Луганской "Заре" предстоит сыграть с "Брагой", английским "Лестером" и греческим "АЕК"
Сегодня в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового раунда Лиги Еврпоы УЕФА сезона 2020/2021.
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Несмотря на то, что имела луганская "Заря" имела одинаковый коэффициент с румынским ЧФР "Клуж" – по 12.500, она находилась в четвертой корзине. Клуб уступил "Клужу" по коэффициентам, набранным в прошлым сезоне.
Украинский клуб сразится с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим "АЕК".
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Даты матчей группового раунда ЛЕ:
- 1-й тур: 22 октября
- 2-й тур: 29 октября
- 3-й тур: 5 ноября
- 4-й тур: 26 ноября
- 5-й тур: 3 декабря
- 6-й тур: 10 декабря
- Вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Киевскому "Динамо" попались в соперники "Барселона", туринский "Ювентус" и "Ференцварош", а "Шахтеру" предстоит сыграть с "Реал Мадридом", миланским "Интером" и менхегладбахской "Боруссией".
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