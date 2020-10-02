Лига Европы УЕФА. Все итоги жеребьевки: список команд и даты матчей

Луганской "Заре" предстоит сыграть с "Брагой", английским "Лестером" и греческим "АЕК"

Сегодня в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового раунда Лиги Еврпоы УЕФА сезона 2020/2021.

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Несмотря на то, что имела луганская "Заря" имела одинаковый коэффициент с румынским ЧФР "Клуж" – по 12.500, она находилась в четвертой корзине. Клуб уступил "Клужу" по коэффициентам, набранным в прошлым сезоне.

Украинский клуб сразится с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим "АЕК".

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Даты матчей группового раунда ЛЕ:

- 1-й тур: 22 октября

- 2-й тур: 29 октября

- 3-й тур: 5 ноября

- 4-й тур: 26 ноября

- 5-й тур: 3 декабря

- 6-й тур: 10 декабря

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Киевскому "Динамо" попались в соперники "Барселона", туринский "Ювентус" и "Ференцварош", а "Шахтеру" предстоит сыграть с "Реал Мадридом", миланским "Интером" и менхегладбахской "Боруссией".

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Станислав Стороженко

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