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Футбол. Луганская "Заря" получила соперников в Лиге Европы: что о них известно

02.10.2020, 14:44
Футбол. Луганская
Заря Луганск (фото - пресс-служба клуба)

"Заря" в Лиге Европы сыграет с "Лестером", который в 2016 сенсационно выиграл АПЛ и сейчас составляет конкуренцию английским грандам

Луганская "Заря" в групповом этапе Лиги Европы сыграет с английским "Лестером", португальской "Брагой" и греческим "АЕК". Об этом стало известно по результатам жеребьевки.

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"Заря" уже встречалась с "Брагой" в сезоне 2018/19 в третьем квалификационном раунде ЛЕ. Двухматчевое противостояние закончилось со счетом 3:3, но "Заря" прошла дальше, благодаря большему числу выездных голов.

Другой соперник "Зари", "Лестер", стал сенсацией мирового футбола в 2016 году. Тогда "лисы" выиграли Английскую Премьер лигу, оставив позади таких грандов, как "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм". В прошлом сезоне "Лестер" занял пятое место в АПЛ.

За греческий АЕК выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, который ранее играл в "Шахтере" и "Барселоне". Вместе с афинским клубом в прошлом году он занял третье место в Суперлиге Греции.

С каждым из соперников "Заря" проведет по два матча. Первый поединок запланирован на 22 октября. Позже станет известен полный календарь турнира. Полный состав групп смотрите по ссылке.

  • Вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Киевскому "Динамо" попались в соперники "Барселона", туринский "Ювентус" и "Ференцварош", а "Шахтеру" предстоит сыграть с "Реал Мадридом", миланским "Интером" и менхегладбахской "Боруссией". Все результаты жеребьевки доступны по ссылке.

  • Вчера УЕФА разрешил частично вернуть зрителей на трибуны во время международных матчей, если это не запрещено местным законодательством. На стадион смогут прийти 30% болельщиков от максимальной заполняемости арены.

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Марк Сировой
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