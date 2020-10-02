Футбол. Луганская "Заря" получила соперников в Лиге Европы: что о них известно

"Заря" в Лиге Европы сыграет с "Лестером", который в 2016 сенсационно выиграл АПЛ и сейчас составляет конкуренцию английским грандам

Луганская "Заря" в групповом этапе Лиги Европы сыграет с английским "Лестером", португальской "Брагой" и греческим "АЕК". Об этом стало известно по результатам жеребьевки.

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"Заря" уже встречалась с "Брагой" в сезоне 2018/19 в третьем квалификационном раунде ЛЕ. Двухматчевое противостояние закончилось со счетом 3:3, но "Заря" прошла дальше, благодаря большему числу выездных голов.

Другой соперник "Зари", "Лестер", стал сенсацией мирового футбола в 2016 году. Тогда "лисы" выиграли Английскую Премьер лигу, оставив позади таких грандов, как "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм". В прошлом сезоне "Лестер" занял пятое место в АПЛ.

За греческий АЕК выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, который ранее играл в "Шахтере" и "Барселоне". Вместе с афинским клубом в прошлом году он занял третье место в Суперлиге Греции.

С каждым из соперников "Заря" проведет по два матча. Первый поединок запланирован на 22 октября. Позже станет известен полный календарь турнира. Полный состав групп смотрите по ссылке.

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Киевскому "Динамо" попались в соперники "Барселона", туринский "Ювентус" и "Ференцварош", а "Шахтеру" предстоит сыграть с "Реал Мадридом", миланским "Интером" и менхегладбахской "Боруссией". Все результаты жеребьевки доступны по ссылке.

Вчера УЕФА разрешил частично вернуть зрителей на трибуны во время международных матчей, если это не запрещено местным законодательством. На стадион смогут прийти 30% болельщиков от максимальной заполняемости арены.

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Марк Сировой

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