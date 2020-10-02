Футбол. "Динамо" провело фотосессию без трех игроков первой команды – видео

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Фран Соль в ближайшее время может покинуть команду, будущее Гармаша – под вопросом, говорил несколько дней назад президент "Динамо" Суркис

Киевское "Динамо" провело традиционную фотосессию перед стартом в групповом этапе Лиги чемпионов, передает пресс-служба клуба.

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На клубном фото нет сразу трех игроков первой команды защитника Никиты Бурды, хавбека Дениса Гармаша и нападающего Франа Соля.

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Бурда в начале сентября порвал ахиллово сухожилие. Предварительный срок восстановления – шесть месяцев, писали тогда в пресс-службе.

Гармаш вернулся в клуб после аренды в турецком Ризеспоре. Однако сейчас его будущее в киевской команде под вопросом. "По Гармашу мы будем все решать после "Гента" (решающего матча квалификации ЛЧ –  ред.)", –  сказал несколько дней назад президент "Динамо" Игорь Суркис, передает Football.ua.

Испанский форвард Фран Соль может сменить клуб в ближайшее время. Суркис сообщил в комментарии ТаТоТаке, что идет переговорный процесс. Он также сказал, что главный тренер Мирча Луческу хочет заполучить молодого опорника "Брайтона" Тудора Белуце, но пока этот вопрос не закрыт.

"Мистер (Луческу, – ред.) и в данную секунду просматривает определенных кандидатов на некоторые позиции. Если он увидит в ком-то потенциал усиления игры, мы будем работать дальше – в том числе и в рамках нынешнего трансферного окна, которое закроется через 5 дней", – сказал он.

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Теги: динамо киев, трансферы, фран соль, денис гармаш, никита бурда, мирча луческу, Игорь Суркис
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