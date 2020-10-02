Выход "Динамо" в Лигу чемпионов помог Украине войти в топ-11 рейтинга УЕФА

Украина пока не догнала Австрию на 10 месте, однако у нас в Лиге чемпионов играют две команды, а не одна, как у Австрии

Украина обогнала Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА, переместившись с 13 на 11 место.

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В активе Украины 29,1 балла, она опережает Турцию и Шотландию на 0,2 и 0,225 балла баллов соответственно.

Поспособствовал такому результату выход киевского "Динамо" в групповой раунд Лиги чемпионов: в последний раз команда добивалась такого успеха в сезоне 2016/2017 годов. Помимо киевлян, в еврокубках от Украины играют также донецкий "Шахтер" и луганская "Заря".

Австрия нарастила отрыв от Украины до 2,325 балла за счет прохода "РБ Зальцбург" в групповой раунд ЛЧ и сенсационной гостевой победы команды "ЛАСК" над португальским "Спортингом" (4:1).

Всего у австрийцев в Лиге Европы и Лиге чемпионов осталось четыре команды: "РБ Зальцбург", "Ласк", "Рапид" (Вена) и "Вольфсберг".

Вчера состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

Киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру" предстоит сыграть с несколькими победителями ЛЧ последних годов: "Барселоной", "Реалом" и "Ювентусом".

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Станислав Стороженко

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