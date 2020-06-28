Летел 200 м. Бразильский футболист сорвался на автомобиле в пропасть и выжил

Энрике (Скриншот видео Fala Brasil/Youtube)

Полузащитник бразильского футбольного клуба "Крузейро" Энрике на автомобиле сорвался в пропасть, машина пролетела, переворачиваясь, около 200 метров, при этом спортсмен остался жив и обошелся без серьезных травм. Об этом сообщает Globo Esporte.

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Отмечается, что авария произошла ночью – автомобиль, в котором был Энрике, упал с высоты 200 метров в Миранте-ду-Жабота, в государственном парке Рола Моча.

В операции по его спасению участвовали 16 военных, Энрике достали из салона автомобиля через люк в крыше и доставили в больницу. Несмотря на тяжесть аварии, у игрока были только ссадины, но из-за шокового состояния он не смог рассказать, что привело к ДТП.

"Место очень труднодоступное. Машина несколько раз перевернулась, билась о землю и остановилась в ущелье. Это была очень-очень сложная работа из-за проблем с доступом к месту и потому, что авария случилась ночью", – сказал капитан Тьяго Коста.

По словам капитана, одним из факторов, благодаря которому Энрике спасся, стали реализованные в его автомобиле технологии безопасности.

Сообщается, что результаты медосмотра и тестов Энрике не показывают ортопедических или неврологических травм. Спортсмен в сознании, чувствует себя относительно хорошо, но на всякий случай на 48 часов останется в больнице.

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