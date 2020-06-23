Экстремал сплавился на каяке по водопаду в Ивано-Франковской области: видео

Спортсмен-каякер из Киева Евгений Иванов совершил опасный сплав на водопаде Пробий в Яремче Ивано-Франковской области. Видео он опубликовал в своем Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На записи видно, как каяк спортсмена опрокидывается в бурных потоках воды, однако мужчине удалось остаться в живых.

Видео: Sergii Viy

"Такой Прут (река, на которой водопад, - ред.) запомнится надолго!" - прокомментировал спортсмен.

На западе Украины на прошедших выходных начались наводнения. В результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой. Вчера жителей некоторых населенных пунктов в Ивано-Франковской области начали эвакуировать. Актуальная ситуация в регионе.