Экстремал сплавился на каяке по водопаду в Ивано-Франковской области: видео

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На записи видно, как каяк спортсмена опрокидывается в бурных потоках воды, однако мужчине удалось остаться в живых

Спортсмен-каякер из Киева Евгений Иванов совершил опасный сплав на водопаде Пробий в Яремче Ивано-Франковской области. Видео он опубликовал в своем Facebook.

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На записи видно, как каяк спортсмена опрокидывается в бурных потоках воды, однако мужчине удалось остаться в живых.

Видео: Sergii Viy

"Такой Прут (река, на которой водопад, - ред.) запомнится надолго!" - прокомментировал спортсмен.

На западе Украины на прошедших выходных начались наводнения. В результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой. Вчера жителей некоторых населенных пунктов в Ивано-Франковской области начали эвакуировать. Актуальная ситуация в регионе. 

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Теги: спорт, наводнение, каяк
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