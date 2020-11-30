Лига чемпионов. "Реал" сыграет с "Шахтером" без легендарного капитана – заявка на матч
Легендарный капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет с донецким "Шахтером" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Заявка на матч опубликована в Twitter испанского клуба.
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19 ноября "Реал" сообщал, что у Рамоса выявили травму двуглавой мышцы бедра. Кроме него в поединке также не сыграют Лука Йович, Эден Азар, Дани Карвахаль, Альваро Одриосола и Федерико Вальверде.
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¡Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentarnos al @FCShakhtar!@CodereApuestas | #RMUCL pic.twitter.com/dNP2zXo37H— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 29, 2020
В то же время вернулись в заявку Эдер Милитао и Карим Бензема, которые не играли в предыдущем туре с "Интером". Поедет на игру и украинский голкипер Андрей Лунин, в этом сезоне он является резервистом основного вратаря – Тибо Куртуа.
"Реал" уже вылетел в Киев и опубликовал видео отправления команды.
Próximo destino: ¡Kiev!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/WlsQmKJBcq— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2020
- Матч "Шахтер" – "Реал" состоится завтра, 1 декабря, в Киеве. В первой встрече "горняки" сенсационно обыграли испанцев в Мадриде со счетом 2:3.
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