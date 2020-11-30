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Лига чемпионов. "Реал" сыграет с "Шахтером" без легендарного капитана – заявка на матч

30.11.2020, 11:07
Лига чемпионов.
Реал, вылет в Киев (фото - Real Madrid CF)

Легендарный капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не сыграет с донецким "Шахтером" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Заявка на матч опубликована в Twitter испанского клуба.

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19 ноября "Реал" сообщал, что у Рамоса выявили травму двуглавой мышцы бедра. Кроме него в поединке также не сыграют Лука Йович, Эден Азар, Дани Карвахаль, Альваро Одриосола и Федерико Вальверде.

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В то же время вернулись в заявку Эдер Милитао и Карим Бензема, которые не играли в предыдущем туре с "Интером". Поедет на игру и украинский голкипер Андрей Лунин, в этом сезоне он является резервистом основного вратаря – Тибо Куртуа.

"Реал" уже вылетел в Киев и опубликовал видео отправления команды.

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Марк Сировой
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