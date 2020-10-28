Лига чемпионов. Ребров надеется, что "Ференцварош" будет доминировать на поле с "Динамо"

Начало выездной игры киевского "Динамо" в Будапеште – сегодня в 22:00 по киевскому времени

В сегодняшнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" (Киев) встретится с "Ференцварошем" (Будапешт). Главный тренер венгерской команды Сергей Ребров сказал на пресс-конференции, что его подопечные "встретятся с очень сильным соперником", но подчеркнул – "мы играем дома и должны за счет тактики и прочего доминировать на поле".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ребров большую часть карьеры провел в "Динамо" (1992–2000 и 2005–2008), играл за сборную Украины, был одним из самых популярных украинских футболистов. Стал первым игроком, забившим в чемпионате страны 100 голов. Тренировал "Динамо" (2014–2017).

Коуч подчеркнул, что эмоции из-за того, что его команда будет играть против бывшего "родного" клуба, никак не влияют на его работу: "Мне очень нравится готовиться к серьезным вызовам, вроде матча против киевского "Динамо". И мне очень приятно, что киевляне снова играют в группе Лиги чемпионов".

Во сколько и где смотреть матч

Главный тренер "Фради" (местное название венгерского клуба, – ред.) заявил, что не ожидает ослабления киевлян из-за больных коронавирусом в команде, так как "у нашего соперника есть как минимум два игрока с одинаковыми способностями на каждую позицию".

"Мои ожидания такие же, как и неделю назад до матча с "Барселоной": хотим показать конкурентоспособную игру. Да, мы всегда выходим побеждать, но я сосредотачиваюсь не на очках, а на том, чтобы команда выложилась по-максимуму в каждом элементе игры, потому как ЛЧ – футбол высочайшего уровня", – сказал Ребров, добавив, что ждет от подопечных "стопроцентную мотивацию".

Ранее у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, а также тренера киевлян по ОФП Виталия Кулибы диагностировали коронавирус.

"Динамо" играло с "Ференцварошем" лишь раз, но аж в финале Кубка кубков УЕФА 1975 года, когда киевляне разгромили венгров со счетом 3:0: в первом тайме дважды отметился Владимир Онищенко, а во втором в воротах расписался Олег Блохин.

В первом туре группового этапа "Динамо" со счетом 0:2 проиграло "Ювентусу", а "Ференцварош" был разгромлен "Барселоной" – 5:1, единственных гол венгров забил украинец Харатин.

Смотрите фото: "Шахтер" удержал ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.