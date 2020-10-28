Луческу против Реброва. "Ференцварош" – "Динамо": во сколько и где смотреть матч ЛЧ

Сегодня киевское "Динамо" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде с венгерским "Ференцварошем", который тренирует легендарный экс-футболист и тренер киевлян Сергей Ребров. Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Форма команд

"Динамо" в последних пяти матчах трижды победило, один раз сыграло вничью и раз прогирало (Ювентусу в первом туре группового этапа ЛЧ, 0:2). Перед сегодняшним матчем команда Мирчи Луческу в меньшинстве обыграли "Александрию" (1:0).

"Ференцварош" имеет аналогичные результаты в последних пяти играх. Единственное поражение было также в ЛЧ от "Барселоны" (5:1). Перед игрой с "Динамо" зелено-белые также в меньшинстве победили "Уйпешт" (2:0).

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Кадровые потери

У "Динамо" перед матчем заболели коронавирусом два ключевых игрока – защитник Виталий Миколенко и вратарь Георгий Бущан, который в последних матчах набрал хорошую форму. Залечивают травмы защитники Александр Тымчик, Никита Бурда и Владимир Костевич.

У "Ференцвароша", по данным сайта УЕФА, все в строю, в том числе украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин.

Дисквалифицированных нет ни у одной из команд.

История встреч

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"Динамо" единственный раз играло с "Ференцварошем" в финале Кубка кубков УЕФА в 1975 году. Тогда киевляне разгромили венгров со счетом 3:0.

Во сколько и где смотреть матч

Поединок ЛЧ "Ференцварош" – "Динамо" состоится 28 октября в Будапеште. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть матч онлайн можно будет на канале Футбол 2.

В первом туре группового этапа "Динамо" со счетом 0:2 проиграло "Ювентусу", а "Ференцварош" был разгромлен "Барселоной" – 5:1, единственных гол венгров забил украинец Харатин.

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