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15.03.2019, 14:50

Лига Европы: в четвертьфинале "Челси" сыграет со "Славией"

Лига Европы: в четвертьфинале "Челси" сыграет со "Славией" - Фото
Фото: Facebook Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

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Сегодня, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

В четвертьфинале сыграют следующие пары:
"Наполи"-"Арсенал";
"Вильярреал"-"Валенсия";
"Бенфика"-"Айнтрахт";
"Славия"-"Челси".

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Схема: Facebook Лиги Европы

Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 11 апреля, а ответные - 18 апреля.

Также сразу по окончании жеребьевки 1/4 финала состоялась жеребьевка полуфинала:

"Наполи"/"Арсенал"-"Вильярреал"/"Валенсия";
"Славия"/"Челси"-"Бенфика"/"Айнтрахт".

Напомним, сегодня также состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Теги: Лига Европы
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