Лига Европы: в четвертьфинале "Челси" сыграет со "Славией"

Сегодня, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
В четвертьфинале сыграют следующие пары:
"Наполи"-"Арсенал";
"Вильярреал"-"Валенсия";
"Бенфика"-"Айнтрахт";
"Славия"-"Челси".
Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 11 апреля, а ответные - 18 апреля.
Также сразу по окончании жеребьевки 1/4 финала состоялась жеребьевка полуфинала:
"Наполи"/"Арсенал"-"Вильярреал"/"Валенсия";
"Славия"/"Челси"-"Бенфика"/"Айнтрахт".
Напомним, сегодня также состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.