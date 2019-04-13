Ломаченко в бою с Кроллой сломал руку

Василий Ломаченко (фото - Instagram)

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO украинец Василий Ломаченко сломал правую руку в бою против британца Энтони Кроллы. Об этом сам Ломаченко сообщил изданию EsNews.

"Я сломал руку. Последним ударом сломал… Завтра поедем в больницу, проверим ее и будем принимать решение. Это плохо, потому что это лишняя трата времени. 6-8 недель может уйти", - сказал боксер.

Реклама

Бой завершился уже в четвертом раунде, когда Ломаченко попал в подбородок Кроллы правым боковым, нокаутировав его.

По состоянию на весну 2019 года Ломаченко (12-1, 9 КО) является лидером многих неофициальных рейтингов лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Его основной конкурент на этом поприще - американский полусредневес Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО).

У боксера еще со времен любительских боев существует проблема - хрупкие кисти. Это уже не первая его подобная травма.