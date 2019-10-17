Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Макгрегор намекнул на камбэк в декабре: "засветил" имя соперника

Макгрегор намекнул на камбэк в декабре: "засветил" имя соперника - Фото
Конор МакГрегор (Фото - EPA-EFEJUSTIN LANE)
17.10.2019, 11:35

В марте 31-летний экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе объявил об окончании карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал в социальных сетях имя своего следующего соперника - им может стать Фрэнки Эдгар. Об этом Макгрегор написал в комментариях в Twitter

Сегодня в Twitter UFC опубликовали поздравительный пост, который был посвящен Эдгару. 

В комментариях под ним Макгрегор написал: "С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре". 

В свою очередь Эдгар поблагодарил его за поздравления, а также заявил, что он уже дал согласие на бой: "Теперь дело за тобой и Даной Уайтом". 

Напишите нам
Василий Ломаченко Конор Макгрегор UFC мма фрэнки эдгар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 