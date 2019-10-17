Макгрегор намекнул на камбэк в декабре: "засветил" имя соперника

Конор МакГрегор (Фото - EPA-EFEJUSTIN LANE)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал в социальных сетях имя своего следующего соперника - им может стать Фрэнки Эдгар. Об этом Макгрегор написал в комментариях в Twitter.

Сегодня в Twitter UFC опубликовали поздравительный пост, который был посвящен Эдгару.

В комментариях под ним Макгрегор написал: "С днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре".

В свою очередь Эдгар поблагодарил его за поздравления, а также заявил, что он уже дал согласие на бой: "Теперь дело за тобой и Даной Уайтом".