Матчи футбольного чемпионата Испании планируют проводить ежедневно

Хавьер Тебас (Фото: ЕРА)

Президент испанского футбольного чемпионата Хавьер Тебас сообщил о его возобновлении в июне. По словам функционера, игры будут проходить ежедневно в течение 35 дней, сообщает Goal.

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"За 24 часа до игры каждый футболист будет проходить тест на коронавирус", - сообщил Тебас.

По предварительной информации, Ла Лига возобновится 12 июня.

Ранее игры испанского футбольного первенства были приостановлены из-за эпидемии коронавируса - как и весь спорт в мире. Испания является одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран, но уровень смертности тут уже упал до самого низкого уровня после выхода из строгого карантина.

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