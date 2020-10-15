MMA. Макгрегор снова возвращается – анонсировал бой в январе

Ирландский боец Конор Макгрегор согласился сразиться с американцем Дастином Пуарье в UFC, бой должен пройти 23 января

Ирландский боец и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор согласился провести бой с бывшим временным чемпионом промоушена американцем Дастином Пуарье. Об этом Макгрегор написал в Twitter.

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"Я согласен, 23 января все будет! Моя цель – увидеть этот бой на Cowboys Stadium в Далласе. Джерри Джонс (владелец стадиона - ред.) – друг, стадион в состоянии принять всех нас. Я буду готов к Техасу, а Техас будет готов к моим фанатам. После этого будет Мэнни", – написал Макгрегор.

Пуарье ответил Макгрегору в Twitter, спросив у него, в какой весовой категории они будут драться.

Владислав Сердюк

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