MMA. Макгрегор снова возвращается – анонсировал бой в январе
Ирландский боец Конор Макгрегор согласился сразиться с американцем Дастином Пуарье в UFC, бой должен пройти 23 января
Ирландский боец и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор согласился провести бой с бывшим временным чемпионом промоушена американцем Дастином Пуарье. Об этом Макгрегор написал в Twitter.
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"Я согласен, 23 января все будет! Моя цель – увидеть этот бой на Cowboys Stadium в Далласе. Джерри Джонс (владелец стадиона - ред.) – друг, стадион в состоянии принять всех нас. Я буду готов к Техасу, а Техас будет готов к моим фанатам. После этого будет Мэнни", – написал Макгрегор.
Пуарье ответил Макгрегору в Twitter, спросив у него, в какой весовой категории они будут драться.
- Макгрегор уже дрался с Пуарье в сентябре 2014 года. Тогда победить удалось ирландцу.
- Осенью 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушением, а после боя оба участвовали в массовой потасовке. За это ирландец был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $50 000, его российский "коллега" получил девять месяцев отстранения и вдесятеро больший штраф.
- В марте 2019 года 31-летний экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе объявил об окончании карьеры. Уже в апреле Макгрегор передумал и даже пригласил украинского боксера Василия Ломаченко выступить в смешанных единоборствах.
- В июне 2020-го Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА.
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