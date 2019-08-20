Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нахамившего велогонщице чиновника попытались уволить

Нахамившего велогонщице чиновника попытались уволить - Фото
Александр Башенко (фото - facebook.com/ucfukraine/)
20.08.2019, 17:30

Президент Федерации велоспорта считает, что собрание членов федерации, на котором приняли решение о его увольнении, противоречило уставу

Адвокат Юрий Юрченко сообщил в Facebook, что Александр Башенко, который нагрубил украинской велосипедистке Анне Соловей, победившей в Европейских играх, уволен с должности президента Федерации велоспорта Украины. Сам Башенко это отрицает.

Юрченко утверждает, что решение по увольнению Башенко было принято на внеочередной конференции федерации.

Между тем в Facebook Федерации велоспорта появился пост, подписанный президентом федерации, то есть самим Башенко, в котором говорится, что решение внеочередной конференции незаконно.

Башенко пишет, что не объявлял внеочередную конференцию, и никакой информации о ее проведении в руководящие органы не поступало, что должно быть сделано согласно уставу федерации.

Чиновник отметил, что президента федерации переизберут на внеочередной конференции в ноябре 2019 года.

Председатель правления Федерации велоспорта Киева Игорь Хижняк настаивает, что Башенко уволен. В комментарии УНИАН он сказал, что на конференции был кворум, представители 12 областей, все единогласно проголословадли за увольнение Башенко и за избрание президентом федерации Андрея Гривко.

На данный момент непонятно, уволен или нет Башенко с должности главы Федерации велоспорта. Адвокат Юрченко на телефонные звонки не отвечает.

  • Конфликт между Башенко и Соловей разгорелся в конце июня в Facebook Федерации велоспорта.
  • Спортсменка отреагировала на опубликованное там поздравление с ее победой, которое было адресовано главе Киевской городской федерации велосипедного спорта. Соловей написала в комментарии, что этот чиновник не помогал ей готовиться к соревнованиям.
  • После этого Башенко опубликовал хамский комментарий в адрес Соловей, в котором пригрозил: "ты открыла рот, теперь ты за это заплатишь", "будешь вонять - выгоним и не вспомним как звали".
  • Министр спорта Игорь Жданов поддержал спортсменку и написал об этом в Facebook. Он назвал тон Башенко хамским и пообещал стоять за права Соловей.
  • После этого Башенко, комментируя скандал с Соловей, назвал ее "психом" и заявил, что спортсменку исключат из сборной.
Напишите нам
велоспорт федерация Анна Соловей александр башенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 