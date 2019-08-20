Нахамившего велогонщице чиновника попытались уволить

Александр Башенко (фото - facebook.com/ucfukraine/)

Адвокат Юрий Юрченко сообщил в Facebook, что Александр Башенко, который нагрубил украинской велосипедистке Анне Соловей, победившей в Европейских играх, уволен с должности президента Федерации велоспорта Украины. Сам Башенко это отрицает.

Юрченко утверждает, что решение по увольнению Башенко было принято на внеочередной конференции федерации.

Между тем в Facebook Федерации велоспорта появился пост, подписанный президентом федерации, то есть самим Башенко, в котором говорится, что решение внеочередной конференции незаконно.

Башенко пишет, что не объявлял внеочередную конференцию, и никакой информации о ее проведении в руководящие органы не поступало, что должно быть сделано согласно уставу федерации.

Чиновник отметил, что президента федерации переизберут на внеочередной конференции в ноябре 2019 года.

Председатель правления Федерации велоспорта Киева Игорь Хижняк настаивает, что Башенко уволен. В комментарии УНИАН он сказал, что на конференции был кворум, представители 12 областей, все единогласно проголословадли за увольнение Башенко и за избрание президентом федерации Андрея Гривко.

На данный момент непонятно, уволен или нет Башенко с должности главы Федерации велоспорта. Адвокат Юрченко на телефонные звонки не отвечает.