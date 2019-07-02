Чиновник, комментируя скандал с велогонщицей, снова ее оскорбил

Александр Башенко (фото - ru.tsn.ua)

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко, комментируя скандал с чемпионкой Евроигр-2019 Анной Соловей, назвал ее "психом", заявив, что спортсменку исключат из сборной. Об этом Башенко сказал в комментарии ТСН.

"Почему Аня так отреагировала? Потому что она великая спортсменка, она имеет право на эту реакцию. Человек, который приносит государству золотую медаль, - имеет право на такую реакцию. Но я, как президент федерации, имею право на свое мнение", - сказал Башенко.

Он убежден, что, поскольку Соловей является членом сборной Украины, то "должна быть примером во всем" и "не имеет права на бурную реакцию".

"И я безусловно буду настаивать, чтобы ее исключили из сборной команды", - сказал президент федерации.

"Почему она обиделась, и на что – я не понимаю. Великие спортсмены имеют право на эмоциональную реакцию, я ее прощаю (смеется). Но в сборной она не будет! Или она не будет, или ее тренер не будет. Если ты псих – отвечай за свои психические реакции. Я думаю, ответственным должен быть тренер", - добавил Башенко.

Скандал начался с хамского, по мнению министра спорта Игоря Жданова, комментария Башенко в адрес Соловей в Facebook. Стиль его общения вызвал негативную реакцию у многих пользователей.