Официально. Шовковский – новый главный тренер киевского "Динамо"
Александр Шовковский официально стал новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" (Киев), сообщила пресс-служба столичного ФК.
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Экс-голкипер национальной сборной Украины и киевского "Динамо" лишен приставки "исполняющий обязанности" и стал полноценным главным тренером, сообщили в футбольном клубе.
Обо всех подробностях в "Динамо" пообещали сообщить позже.
- 23 июля 2020 года Мирча Луческу стал главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо".
- 3 ноября 2023-го, после поражения в матче с донецким "Шахтером" со счетом 0:1, Луческу объявил, что покидает клуб.
- 4 ноября Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера.