Офіційно. Шовковський – новий головний тренер київського "Динамо"
Олександр Шовковський офіційно став новим головним тренером футбольного клубу "Динамо" (Київ), повідомила пресслужба столичного ФК.
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Ексголкіпер національної збірної України та київського "Динамо" позбавлений приставки "виконувач обовʼязків" і став повноцінним головним тренером, повідомили у футбольному клубі.
Про всі подробиці в "Динамо" пообіцяли повідомити згодом.
- 23 липня 2020 року Мірча Луческу став головним тренером київського футбольного клубу "Динамо".
- 3 листопада 2023-го, після поразки у матчі з донецьким "Шахтарем" із рахунком 0:1, Луческу оголосив, що залишає клуб.
- 4 листопада Шовковський став виконувачем обов'язків головного тренера.