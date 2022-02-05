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Пекин-2022: медали в сноуборде и битва в фигурном катании – расписание Олимпиады 6 февраля

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 23:20
Пекин-2022: медали в сноуборде и битва в фигурном катании – расписание Олимпиады 6 февраля - Фото
Фото: EPA

Завтра, 6 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов наград, а украинцы выступят в пяти видах спорта.

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03:05. Керлинг. Микст. США – Чехия (десятый тур).

03:05. Керлинг. Микст. Великобритания – Китай (десятый тур).

03:37. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Короткая программа. Выступает Анастасия Шаботова.

04:24. Сноуборд. Слоупстайл (женщины). Медали.

05:00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск (мужчины). Медали. Выступает Иван Ковбаснюк.

05:57. Фигурное катание. Командный турнир (мужчины, произвольная программа).

06:30. Сноуборд. Слоупстайл (мужчины, квалификация).

Пекин-2022: медали в сноуборде и битва в фигурном катании – расписание Олимпиады 6 февраля

Олимпиада-2022. Падение, слезы, любовь – 10 фото из Олимпийских игр в Пекине за день.

08:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Швеция (11 тур).

08:05. Керлинг. Микст. Австралия – Швейцария (11 тур).

08:05. Керлинг. Микст. Италия – Китай (11-й тур).

08:05. Керлинг. Микст. Канада – Чехия (11 тур).

09:00. Лыжные гонки. Скиатлон 30 км (мужчины). Медали. Выступают Руслан Перехода и Алексей Красовский.

10:30. Конькобежный спорт. 5000 м (мужчины). Медали.

10:40. Хоккей. Женщины. Китай – Япония (третий тур, группа B).

12:00. Фристайл. Могул (женщины, вторая квалификация).

Пекин-2022: медали в сноуборде и битва в фигурном катании – расписание Олимпиады 6 февраля

Читайте также: Неудачный биатлон и дисквалификация россиян – результаты Олимпиады-2022 за 5 февраля.

13:00. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109 (мужчины, первый раунд). Выступает Евгений Марусняк.

13:30. Санный спорт. Одноместные сани (мужчины, третья попытка). Выступают Антон Дукач и Андрей Мандзий.

14:00. Прыжки с трамплина. Трамплин HS-109 (мужчины). Медали.

14:05. Керлинг. Микст. Канада – Австралия (12 тур).

14:05. Керлинг. Микст. Италия – Швеция (12-й тур).

14:05. Керлинг. Микст. Швейцария – США (12-й тур).

14:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Великобритания (12-й тур).

14:40. Фристайл. Женщины. Могул. Медали.

15:10. Хоккей. Женщины. Швейцария – США (третий тур, группа А).

15:15. Санный спорт. Одноместные сани (мужчины, четвёртая попытка). Медали. Выступают Антон Дукач и Андрей Мандзий.

Ольга Модіна
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