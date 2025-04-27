Появилась официальная дата реванша Усик-Дюбуа

Матч за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне

Прошедший поединок между Усиком и Дюбуа в 2023 году (Фото: Sebastian Borowski / EPA)

Боксеры украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа проведут поединок-реванш 19 июля, сообщил промоушен Queensberry.

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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это первый поединок украинца на этой арене.

Усик является чемпионом мира по версиям трех организаций: WBC, WBA и WBO. Дюбуа имеет титул IBF. Во время реванша будут разыгрываться все эти пояса.

Прошлый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023-го, когда украинец победил британца и сохранил титулы чемпиона мира, по версиям IBF, WBO и WBA в тяжелом весе.

В июне 2024 года Усик подарил свой пояс IBF для поединка британцев Энтони Джошуа и Дюбуа.

10 апреля WBO сообщила, что получила петицию, которая предлагает предоставить бою Усик – Дюбуа 2 статус приоритетного. Вместе с тем, Усик должен был провести обязательную защиту титула WBO против Джозефа Паркера, а Дюбуа – защиту титула IBF против Дерека Чисоры.

25 апреля источники издания The Ring сообщили о переносе реванша Усик-Дюбуа с 12 на 19 июля, но официально об этом до сих пор не сообщалось.