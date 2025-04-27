З'явилась офіційна дата реваншу Усик-Дюбуа

Матч за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні

Минулий поєдинок між Усиком та Дюбуа у 2023 році (Фото: Sebastian Borowski / EPA)

Боксери українець Олександр Усик та британець Денієл Дюбуа проведуть поєдинок-реванш 19 липня, повідомив промоушен Queensberry.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Це перший поєдинок українця на цій арені.

Усик є чемпіоном світу за версіями трьох організацій: WBC, WBA та WBO. Дюбуа має титул IBF. Під час реваншу розігруватимуться всі ці пояси.

Минулий поєдинок між Усиком та Дюбуа відбувся у серпні 2023-го, коли українець переміг британця і зберіг титули чемпіона світу, за версіями IBF, WBO та WBA у надважкій вазі.

У червні 2024 року Усик подарував свій пояс IBF для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Дюбуа.

10 квітня WBO повідомила, що отримала петицію, яка пропонує надати бою Усик – Дюбуа 2 статус пріоритетного. Разом з тим, Усик мав провести обов'язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера, а Дюбуа – захист титулу IBF проти Дерека Чісори.

25 квітня джерела видання The Ring повідомили про перенесення реваншу Усик-Дюбуа на з 12 на 19 липня, але офіційно про це донині не повідомлялось.