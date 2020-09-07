"Проблема – не в игроках". Шевченко прокомментировал разгром сборной Украины от Испании

Испанцы хорошо маневрировали, а сборная Украины была физически не готова к противостоянию, считает наставник главной команды страны

Сборная Украины не успела восстановиться к матчу против сборной Испании, отдала на поле все силы, но соперник оказался лучше. Так прокомментировал разгромное поражения в матче Лиги наций главный тренер сборной Андрей Шевченко, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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"Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше", – сказал он.

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По словам Шевченко, испанцы хорошо маневрировали, постоянно меняли диапазон атак и имели преимущество на флангах, а у украинцев – не хватило сил, чтобы этому противостоять.

"Согласно требованиям современного футбола, особенно в противостоянии с такими сильными оппонентами, когда ты остаешься один в один, то должен доигрывать момент", – подытожил специалист.

Один из лидеров сборной Александр Зинченко во время послематчевых комментариев также говорил о недостаточной готовности украинской команды. Однако он отметил множество ошибок украинских футболистов и сказал, что Испания "играет на другом уровне", а желто-синим еще" есть куда расти".

3 сентября Украина дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций, обыграв сборную Швейцарии со счетом 2:1.

5 сентября сборная прилетела в Мадрид, передает пресс-служба УАФ. Игроки быстро прошли контроль и отправились в отель, однако административный персонал задержали на таможне на три часа. Из-за этого реабилитационный процесс в день прилета был сорван.

Вчера подопечные Шевченко разгромно проиграли Испании со счетом 4:0. Команда опустилась на второе место в группе 4 дивизиона А Лиги наций УЕФА.

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Марк Сировой

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