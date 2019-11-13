Расизм на футболе. Ультрас "Динамо" говорят, что поддерживали сов

Фанаты столичного "Динамо" заявляют, что проявлений расизма на матче с донецким "Шахтером" в Харькове не было, а проходила акция в поддержку вымирающего вида сов. Об этом в комментарии ТСН сказал представитель ультрас Алексей с позывным "Декстер".
"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам о ситуации с таким видом птичек, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Я не знаю, как вообще можно звук совы не отличить от звука обезьяны, они абсолютно разные", - заявил он.
Так выглядит северная пятнистая сова (Фото: EPA)
Читайте также: Тайсон прокомментировал скандал с расизмом в матче с "Динамо"