"Расставаться безумно сложно". Донецкий ФК "Олимпик" снялся с участия в чемпионате Украины

Футбольный клуб "Олимпик" из Донецка не будет участвовать в украинской премьер-лиге по футболу. Об этом заявил президент клуба Владислав Гельзин, говорится на сайте "Олимпик".

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Он заявил, что решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона уже принято и назвал его "непростым, но взвешенным и обдуманным шагом"."Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но мы не ставим на этом точку", – отметил Гельзин.

Он подчеркнул, что за время работы клуба им удалось дать "билет в жизнь" многим мальчишкам, влюбленным в футбол, а некоторые воспитанники стали дебютантами Лиги Европы.

"Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб "Олимпик" снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами", – заявил Гельзин.

При этом в Украинской премьер-лиге заявили, что никаких запросов от "Олимпика" по поводу снятия команды с чемпионата пока не получали, пишет Трибуна. По словам исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, вопрос со снятием окончательно еще не решен, они направили клубу запрос – ждут официальную позицию.

6 июля 2021 года Украина решила не отправлять свою сборную на чемпионат мира по пляжному футболу в Россию.

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Дарья Мостовая

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