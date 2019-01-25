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Боты:
25.01.2019, 10:55

Роналду могут лишить государственных наград Португалии

Роналду могут лишить государственных наград Португалии - Фото
Криштиану Роналду (фото - EPA)

Португальский футболист рискует лишиться государственных наград из-за уклонения от уплаты налогов

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рискует лишиться государственных наград Португалии из-за обвинений в неуплате налогов. Об этом пишет AFP, цитируя президента страны Марселу Ребелу ди Соза.

Ранее сообщалось, что футболист приговорен к двум годам условно за уклонение от уплаты налогов. Роналду признал свою вину и подписал соглашение, согласно которому он обязуется выплатить $21,6 млн штрафа.

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В 2017 Роналду предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов во время его выступления за мадридский "Реал" в 2011-2014 годах.

Тогда оказалось, что футболист использовал подставные компании для того, чтобы скрыть $16,7 млн.

Роналду был награжден орденом Большого креста за заслуги перед Португалией в 2016 году после победы на чемпионате Европы и медалью за заслуги перед родным островом Мадейрой.

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Теги: криштиану роналду, спорт, футбол
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