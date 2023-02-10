Россияне на Олимпиаде: министр спорта Польши предложил создать "антипутинскую сборную"

На Олимпиаде Россию и Беларусь может представлять "сборная беженцев и диссидентов". С такой инициативой вышел министр спорта Польши Камиль Бортничук, сообщает Reuters.

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Бортничук считает, что компромиссом для Международного олимпийского комитета (МОК) может стать создание команды беженцев, в которую могли бы войти россияне и беларусы, которые являются открытыми противниками режимов диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В истории Олимпийских игр был прецедент, когда "сборная беженцев" выступила на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

9 февраля президент МОК Томас Бах призвал Украину не угрожать бойкотом летней Олимпиады-2024 в Париже из-за возможного участия спортсменов из России и Беларуси.

Сергій Бережний

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