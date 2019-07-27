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Суперкубок Украины. Где и когда смотреть матч "Динамо" – "Шахтер"

Суперкубок Украины. Где и когда смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" - Фото
"Динамо" (фото - УПЛ)
27.07.2019, 22:16

Матч начнется завтра в 21:00

Завтра, 28 июля, состоится матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" состоится в Одессе, сообщает Футбол1, который будет транслировать игру.

Трансляция матча также будет на телеканале Украина.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Сидорчук, Буяльский - Караваев, Де Пена – Беседин.

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Антонио, Степаненко, Марлос - Тете, Тайсон – Мораес.

25 июля луганский футбольный клуб "Заря" стартовал в Лиге Европы матчем второго круга квалификационного раунда против черногорской "Будучности". Луганчане выиграли со счетом 3:1.

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