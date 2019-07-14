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14.07.2019, 22:40

Теннис. Джокович победил Федерера в финале Уимблдона-2019

Теннис. Джокович победил Федерера в финале Уимблдона-2019 - Фото
Фото: EPA

Напряженный поединок длился пять часов

32-летний Новак Джокович выиграл чемпионский титул Уимблдонского теннисного турнира с общим призовым фондом 38 млн фунтов. Об этом сообщается на сайте Wimbledon. 

В финальном поединке сербский теннисист победил 37-летнего швейцарца Роджера Федерера - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Напряженный финальный поединок матч длился пять часов.

Теперь на счету Джоковича пять побед на Уимблдоне и 16 - на турнирах Grand Slam в целом. В швецарца - восемь Уимблдонский титулов и 21 - на турнирах Большого шлема.

11 июля Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале Уимблдонского турнира. 9 июля Свитолина впервые дошла до полуфинала турнира серии Большого шлема.

13 июля 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла юниорский турнир на Уимблдоне.

Сегодня, 14 июля, украинская спортсменка Катарина Завацкая (№196 WTA) выиграла финальный поединок турнира ITF W100 в Контрексевиле (Франция).

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Теги: новак джокович, теннис, Уимблдон
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