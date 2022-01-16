Теннис. Невакцинированного Джоковича все же депортируют из Австралии

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира Новака Джоковича о повторном аннулировании его визы. Спортсмена депортируют из страны, он не сыграет на Australian Open, передает BBC News.

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Первый раз визу Джоковича аннулировали 6 января. Пограничники заявили, что он не смог доказать, действительно ли имеет медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Спортсмена поместили в центр для людей, которые подлежат депортации.

Через несколько дней его отпустили, поскольку суд отменил решение пограничников. Однако 14 января министр по делам иммиграции Алекс Хоук снова аннулировал его визу, сославшись на свои полномочия депортировать любого, кто может представлять риск для здоровья, безопасности и правопорядка в обществе.

Министр объяснял в судебных документах, что присутствие невакцинированного Джоковича может разжечь антивакцинаторские настроения и спровоцировать беспорядки. Адвокаты Джоковича пытались это утверждение спорить, однако коллегия судей стала на сторону Хоука.

Джокович не сможет сыграть на Australian Open, победа в котором вывела бы его на первое место по титулам на турнире Большого шлема. Спортсмен заявил, что разочарован решением суда, но будет его уважать и сотрудничать с властями по вопросу отъезда.

Организаторы Australian Open заявили в Twitter, что уважают решение суда, а Джоковича заменит "счастливый неудачник" – спортсмен, который не пробился на турнир в отборочных соревнованиях.

14 января сообщалось, что завершил карьеру украинский теннисист Сергей Стаховский.

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Марк Сировой

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