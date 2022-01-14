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Теннис. Сергей Стаховский завершил карьеру

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 09:31
Теннис. Сергей Стаховский завершил карьеру - Фото
Сергей Стаховский (фото - ЕРА)

Украинский теннисист Сергей Стаховский завершил карьеру. Об этом сообщила в Facebook Федерация тенниса Украины.

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В ФТУ констатировали лишь факт завершения карьеры. Сам же 36-летний теннисист написал в Instagram прощальную фразу в духе "Хоббита" Джона Толкина.

"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему", – говорится в публикации Стаховского с фото памятных моментов карьеры.

Стаховский начал карьеру в 2003 году. Он выиграл четыре титула ATP в одиночном разряде и четыре – в парном. Поднимался в 2010 году на 31 место мирового рейтинга.

Последний матч теннисист провел 11 января, проиграл в квалификации Australian Open американцу Джеффри Вулфу.

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Теннис. Сергей Стаховский завершил карьеру

Теннис. Сергей Стаховский завершил карьеру

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Марк Сировой
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теннис карьера сергей стаховский
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