Теннис. Сергей Стаховский завершил карьеру

Украинский теннисист Сергей Стаховский завершил карьеру. Об этом сообщила в Facebook Федерация тенниса Украины.

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В ФТУ констатировали лишь факт завершения карьеры. Сам же 36-летний теннисист написал в Instagram прощальную фразу в духе "Хоббита" Джона Толкина.

"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему", – говорится в публикации Стаховского с фото памятных моментов карьеры.

Стаховский начал карьеру в 2003 году. Он выиграл четыре титула ATP в одиночном разряде и четыре – в парном. Поднимался в 2010 году на 31 место мирового рейтинга.

Последний матч теннисист провел 11 января, проиграл в квалификации Australian Open американцу Джеффри Вулфу.

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В июне 2021-го с украинской теннисистки Даяны Ястремской сняли обвинения в умышленном употреблении допинга, ее допустили к соревнованиям.

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Марк Сировой

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