Тренер "Шахтера" о разгроме от "Боруссии": Мы были полностью импотентны в обороне

Луиш Каштру честно признал, что "в атаке нашей команды практически не существовало, да, в принципе, и в обороне тоже"

Вчера поздно вечером "Шахтер" (Донецк) был разгромлен на НСК "Олимпийский" в Киеве менхенгладбахской "Боруссией" со счетом 0:6. Главный тренер горняков Луиш Каштру сообщил на послематчевой пресс-конференции, что такой результат пришел "очень неожиданно".

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Коуч признался, что команда по сегодняшней игре "почувствовала себя полностью униженной".

"Не хватало агрессивности, не было ничего – мы ни разу не смогли обыграть, также были полностью импотентны в нашем оборонительном процессе. Соперники проходили куда хотели, открывали любые зоны, проводили атаки... Мы не смогли ничего из этого аннулировать, и в атаке также не смогли показать никакой игры", – сказал Каштру.

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Как выразился тренер горняков, "если первый гол нас ментально ранил, то второй закопал или утопил полностью".

"После этого команда вообще опустила руки... Больно потому, что произошло это поражение очень неожиданно... Когда происходит такое, как сегодня, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде", – посетовал Каштру.

Но наставник "Шахтера" смотрит вперед с оптимизмом; говорит, если негативные вещи происходят так внезапно, "то и хорошее может произойти так же внезапно" – "в любом случае нужно смотреть вперед".

3 ноября 2020-го "Боруссия" (Менхенгладбах) разгромила в Киеве "Шахтер" в 3-м туре группового этапа ЛЧ-20/21 – 0:6. Немецкий клуб набрала 5 очков и вышел на I место в группе. "Шахтер" опустился на II место с 4 очками.

В первом туре "Шахтер" сенсационно обыграл на выезде "Реал" – 3:2, во втором – удержал ничью с "Интером" – 0:0. "Боруссия" же сыграла вничью с "Реалом" и "Интером": оба матча закончились со счетом 2:2.

Евгений Пилипенко

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