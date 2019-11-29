UFC. Конор Макгрегор возвращается: есть соперник, дата, место боя

Конор Макгрегор (фото - ЕРА)

Популярный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор подписал контракт на поединок против Дональда "Ковбоя" Серроне из США. Бой состоится 18 января и станет хедлайнером шоу UFC 246 в Лас-Вегасе, сообщает канал ESPN.

В последний раз 31-летний Макгрегор (21-4) выходил в октагон 13 месяцев назад, проиграв удушающим приемом не знающему поражений Хабибу Нурмагомедову, а в марте заявил, что уходит на пенсию. Позднее он передумал.

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Ветеран Серроне (36-13) - рекордсмен UFC по числу побед и досрочных финишей в боях: 23 и 16 соответственно.

В августе 2019-го 40-летний Даниэль Кормье неожиданно потерял титул чемпиона UFC в тяжелом весе: не смог подтвердить успех годичной давности и проиграл Стипе Миочичу нокаутом.

Фото: instagram.com/cowboycerrone

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