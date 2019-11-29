UFC. Конор Макгрегор возвращается: есть соперник, дата, место боя

Популярный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор подписал контракт на поединок против Дональда "Ковбоя" Серроне из США. Бой состоится 18 января и станет хедлайнером шоу UFC 246 в Лас-Вегасе, сообщает канал ESPN.
В последний раз 31-летний Макгрегор (21-4) выходил в октагон 13 месяцев назад, проиграв удушающим приемом не знающему поражений Хабибу Нурмагомедову, а в марте заявил, что уходит на пенсию. Позднее он передумал.
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Ветеран Серроне (36-13) - рекордсмен UFC по числу побед и досрочных финишей в боях: 23 и 16 соответственно.
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